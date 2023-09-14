Украинские военные поразили два российских корабля в Черном море: есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям рф типа "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря. Как сообщили в СтратКоми ВСУ, есть повреждения, передает УНН.
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"14 сентября утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям страны-агрессора россии проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении СтратКома в Telegram.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 270 970 человек, 4599 танков и сотен единиц другой военной техники.