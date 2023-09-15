Морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Експериментальний “Морський малюк” СБУ підбив російський ракетний корабель “Самум”, передає УНН із посиланням на джерела в СБУ.
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За інформацією від наших джерел, вчора морський дрон СБУ влаштував «бавовну» ракетному кораблю «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.
Джерела відзначають, що росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.
"Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м", - додав співрозмовник УНН.
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