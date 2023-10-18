россияне заявили о 10 БПЛА, летевших на Курскую область

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«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами минобороны россии прекращена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 – подавлены средствами РЭБ», — написал Старовойт.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

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