россияне заявили о 10 БПЛА, летевших на Курскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об атаке 10 беспилотников в 5.00 утра, летевших на его регион. Об этом он сообщил в своей телеграмме, передает УНН.
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«Сегодня около 5 утра в Курском районе силами минобороны россии прекращена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 – подавлены средствами РЭБ», — написал Старовойт.
По его данным, пострадавших и разрушений нет.
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