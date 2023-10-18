дроны СБУ атаковали военный лагерь рф в курской области - источники

Детали

Наши источники в СБУ подтверждают, что именно Служба безопасности сегодня ночью организовала «хлопок» в полевом лагере россиян возле села Постоялые дворы.

Здесь, неподалеку от военного аэродрома «Халино», размещались до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц военной техники.

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"Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется, но очевидно, что поражения были мощными - зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю. Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО «сбила все беспилотники» и «потерь нет", - заявил источник УНН.

Напомним

Губернатор курской области россии роман старовойт заявил об атаке 10 беспилотников в 5.00 утра, летевших на его регион.