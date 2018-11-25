В РФ заявили, что Украина еще отправила корабли в сторону Керченского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Еще два украинских военных корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех кораблей Военно-морских сил Украины "в российские территориальные воды". Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, передает УНН.
"Сегодня в 11:30 пограничной службой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. На данный момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Пограничная служба ФСБ России принимаются все необходимые меры для прекращения данной провокации", - говорится в сообщении.
В ФСБ также добавили, что "киевскому руководству, которое принимает подобные опасные и безответственные решения, стоило бы подумать о последствиях своих действий".
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.
В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют , что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".
Позже стало известно, что два российских боевых ударные вертолеты взяли в сопровождение группу украинских военных корабля у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Кеченського моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.