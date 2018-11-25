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В РФ заявили, що Україна ще відправила кораблі в сторону Керченської протоки

В РФ заявили, що Україна ще відправила кораблі в сторону Керченської протоки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ще два українських військових кораблі висунулися з Бердянська в район заходу трьох кораблів Військово-морських сил України “в російські територіальні води”. Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв’язків ФСБ Росії, передає УНН.

“Сьогодні о 11:30 прикордонною службою ФСБ Росії зафіксовано висування з порту Бердянськ двох броньованих артилерійських суден класу Гюрза. На даний момент вони на граничній швидкості слідують у напрямку Керченської протоки в район провокації, організованої українською стороною. Прикордонна служба ФСБ Росії вживає всі необхідні заходи для припинення даної провокації”, - йдеться в повідомленні.

У ФСБ також додали, що “київському керівництву, яке приймає подібні небезпечні і безвідповідальні рішення, варто було б подумати про наслідки своїх дій”.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними.

У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля керчинської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Кеченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.

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