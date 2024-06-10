В рф заявили о стрелковом бое на границе с курской областью: что известно

российские СМИ пишут, что на границе с Украиной в курской области ночью 9 июня произошел стрелковый бой. Ранены двое военных, передает УНН.

Детали

По данным ASTRA, ночью 9 июня в 50 метрах от границы с Украиной, в районе курского села гуево произошел стрелковый бой.

В результате ранения получили двое российских военных: 41-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение грудной клетки, еще одному, 27-летнему военному, прострелили ногу. Оба госпитализированы.

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