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У рф заявили про стрілецький бій на кордоні із курською областю: що відомо

У рф заявили про стрілецький бій на кордоні із курською областю: що відомо

Київ • УНН

 • 19240 перегляди

Двоє російських солдатів були поранені в перестрілці поблизу села гуєво в курській області рф, недалеко від кордону з Україною.

російські ЗМІ пишуть, що на кордоні з Україною в курській області вночі 9 червня стався стрілецький бій. Поранено двох військових, передає УНН

Деталі 

За даними ASTRA, вночі 9 червня за 50 метрів від кордону з Україною, у районі курського села гуєво стався стрілецький бій. 

У результаті поранення дістали двоє російських військових: 41-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення грудної клітини, ще одному, 27-річному військовому, прострелили ногу. Обох госпіталізовано.

Українські безпілотники атакували буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" рф у Таганрозькій затоці10.06.24, 08:18 • 21835 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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