У рф заявили про стрілецький бій на кордоні із курською областю: що відомо
Київ • УНН
Двоє російських солдатів були поранені в перестрілці поблизу села гуєво в курській області рф, недалеко від кордону з Україною.
російські ЗМІ пишуть, що на кордоні з Україною в курській області вночі 9 червня стався стрілецький бій. Поранено двох військових, передає УНН.
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За даними ASTRA, вночі 9 червня за 50 метрів від кордону з Україною, у районі курського села гуєво стався стрілецький бій.
У результаті поранення дістали двоє російських військових: 41-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення грудної клітини, ще одному, 27-річному військовому, прострелили ногу. Обох госпіталізовано.
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