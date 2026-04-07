В рф заявили о новой атаке дронов - под ударом снова порт усть-луга

В Ленинградской области рф заявили о новой атаке дронов - под ударом снова порт Усть-Луга, о чем сообщили российские телеграм-каналы и местные власти, пишет УНН.

По данным ASTRA, порт Усть-Луга снова всю ночь атаковали дроны, и момент атаки попал на видео.

Губернатор Ленинградской области александр дрозденко сообщил в телеграм-канале, что в ночь на 7 апреля в небе над регионом сбито 22 беспилотника.

Приморск и Усть-Луга – крупнейшие нефтяные порты россии на северо-западе страны. Оттуда на экспорт ежедневно отправляются по два миллиона баррелей нефти – это 40% всего российского экспорта.