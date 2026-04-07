У рф заявили про нову атаку дронів - під ударом знову порт усть-луга
Київ • УНН
Вночі 7 квітня дрони атакували порт Усть-Луга, через який проходить частина експорту нафти рф. Влада заявила про збиття 22 безпілотників над регіоном.
У ленінградській області рф заявили про нову атаку дронів - під ударом знову порт Усть-Луга, про що повідомили російські телеграм-канали та місцева влада, пише УНН.
Деталі
За даними ASTRA, порт Усть-Луга знову всю ніч атакували дрони, і момент атаки потрапив на відео.
Губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив у телеграм-каналі, що у ніч проти 7 квітня в небі над регіоном збито 22 безпілотники.
Доповнення
Приморськ та Усть-Луга - найбільші нафтові порти росії на північному заході країни. Звідти на експорт щодня вирушають по два мільйони барелів нафти - це 40% всього російського експорту.