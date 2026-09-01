В рф зафиксировали пожар после атаки дронов на порт усть-луга

В рф фиксируют пожар после атаки дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщают мониторинговые ресурсы и российские власти, пишет УНН.

Детали

В портовой зоне Усть-Луги возник пожар в результате атаки БПЛА, заявил губернатор Ленинградской области в телеграм-канале.

"В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луги, произошло возгорание", - говорится в сообщении.

"И сейчас порт Усть-Луги горит", - утром сообщил телеграм-канал Exilenova+.

Также указано, что ночью сообщалось о "многочисленных взрывах в Тольятти".

Как отмечает правительственный Центр страткома, "дроны снова добрались до российской нефтяной и промышленной инфраструктуры".

"После атаки загорелся порт Усть-Луга - крупнейший порт рф на Балтийском море по грузообороту и один из ключевых узлов российского экспорта. Одновременно громко было в Самарской области: взрывы слышали в Чапаевске, Новокуйбышевске и Тольятти", - указано в сообщении.

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