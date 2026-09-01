У рф фіксують пожежу після дронової атаки на порт Усть-Луга в Ленінградській області, повідомляють моніторингові ресурси і російська влада, пише УНН.

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У портовій зоні Усть-Луга виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА, заявив губернатор Ленінградської області у телеграм-каналі.

"Внаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження у портовій зоні Усть-Луга, є загоряння", - ідеться у повідомленні.

"І зараз порт Усть-Луги горить", - повідомив вранці телеграм-канал Exilenova+.

Також вказано, що вночі повідомлялося про "численні вибухи в Тольятті".

Як зауважує урядовий Центр страткому, "дрони знову дісталися російської нафтової та промислової інфраструктури".

"Після атаки зайнявся порт Усть-Луга - найбільший порт рф на Балтійському морі за вантажообігом і один із ключових вузлів російського експорту. Одночасно гучно було у Самарській області: вибухи чули в Чапаєвську, Новокуйбишевську та Тольятті", - вказано у повідомленні.

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