В рф цинично считают, что обстрел Донецка станет одной с тем заседание Совбеза ООН
Киев • УНН
Первый заместитель постоянного представителя россии при ООН дмитрий полянский ожидает, что обстрел Донецка, станет одной из центральных тем запрошенного россией на 22 января заседания СБ ООН.
Первый заместитель постпреда россии при ООН дмитрий полянский цинично заявил что не сомневается, что обстрела Донецка, якобы ВСУ, станет одной из центральных тем запрошенного россией на 22 января заседания СБ ООН, передает УНН.
Детали
полянский заявил, что не сомневается, что обстрела Донецка станет одной из центральных тем запрошенного россией на 22 января заседания СБ ООН.
В рф цинично утверждают, что якобы ВСУ ударили по рынку в Кировском районе временно оккупированного Донецка, где погибло 25 человек.
О таком количестве жертв сообщил главарь так называемой "днр" пушилин.
Еще 17 января россия запросила на 22 января заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия в Украину. Участие в заседании примет министр иностранных дел россии сергей лавров.
Дополнение
Ранее УНН писал со ссылкой на росСМИ, что Донецк в воскресенье атаковали беспилотники. По словам главы так называемой "днр" пушилина, целью дронов были оживленные районы, включая рынок в районе Текстильщика и Ленкоранская улица.
Отметим, что россия постоянно обстреливает украинские города, в частности, Донецкую область. россияне не раз наносили удары по городам и обвиняли в этом Украину.
Так, по словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка сомневаются в том, что их город атаковали украинские бпла. Люди подозревают что это был "самострел".
В рф цинично считают, что обстрел Донецка станет одной с тем заседание Совбеза ООН
Первый заместитель постоянного представителя россии при ООН дмитрий полянский ожидает, что обстрел Донецка, станет одной из центральных тем запрошенного россией на 22 января заседания СБ ООН.
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