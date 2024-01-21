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"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 13:30  •  22775 просмотра

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По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.

Жители Донецка сомневаются в том, что их город атаковали украинские бпла. Люди подозревают что это был "самострел". Об этом пишет  УНН со ссылкой данные советника городского главы Мариуполя ­- Петра Андрющенко.

Детали

Отмечается, что сами жители сомневаются в том, что удар по рынку осуществили силы ВСУ. Говорят, что это был "самострел" (атака россиян по оккупированному им же городу – ред.). Скрин диалога из местного Донецкого телеграм-канала опубликовал советник городского главы Мариуполя ­- Петр Андрющенко.

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Согласно данным пропагандистских СМИ количество погибших возросло до 25 человек. Ещё по меньшей мере два десятка людей ранены. Среди пострадавших и двое детей.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на росСМИ, что Донецк в воскресенье атаковали беспилотники. По словам главы так называемой "днр" Пушилина, целью дронов были оживленные районы, включая рынок в районе Текстильщика и Ленкоранская улица.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
"Прильоти" в Донецьку: місцеві жителі сумніваються, що місто атакували українські бпла
"Arrivals" in Donetsk: locals doubt that the city was attacked by Ukrainian UAVs
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"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.

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