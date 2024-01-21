"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

Жители Донецка сомневаются в том, что их город атаковали украинские бпла. Люди подозревают что это был "самострел". Об этом пишет УНН со ссылкой данные советника городского главы Мариуполя ­- Петра Андрющенко.

Детали

Отмечается, что сами жители сомневаются в том, что удар по рынку осуществили силы ВСУ. Говорят, что это был "самострел" (атака россиян по оккупированному им же городу – ред.). Скрин диалога из местного Донецкого телеграм-канала опубликовал советник городского главы Мариуполя ­- Петр Андрющенко.

Согласно данным пропагандистских СМИ количество погибших возросло до 25 человек. Ещё по меньшей мере два десятка людей ранены. Среди пострадавших и двое детей.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на росСМИ, что Донецк в воскресенье атаковали беспилотники. По словам главы так называемой "днр" Пушилина, целью дронов были оживленные районы, включая рынок в районе Текстильщика и Ленкоранская улица.