По данным росСМИ Донецк в воскресенье атаковали беспилотники. О прилётах сообщил назначенный россиянами мэр города Алексей Кулемзин, пишет УНН.

Вражеские снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины. - написал Кулемзин в своём телеграм-канале.

Детали

Он также сообщил, что в Куйбышевском районе на улице Ленкоранской беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел.

По данным мера-коллаборанта в донецком микрорайоне Текстильщик погибли 8 человек.

Дополнение

Позже главарь так называемой "днр" пушилин написал, что число погибших возросло до 13, и ещё 10 человек получили ранения.

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