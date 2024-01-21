Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

В течение суток россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили 2 человека. О ситуации в регионе по состоянию на утро рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По данным Филашкина накануне россияне выпустили 3 ракеты по Новогродовке - повредили 55 частных домов, многоэтажку, детсад, школу и админздание.

Селидово под удар оккупантов попало дважды. Там повреждены 2 пятиэтажки, 8 частных домов, предприятие, 7 гаражей, 2 хозяйственные постройки, 2 нежилых помещения и ангар.

В Мирнограде россияне попали в учреждение культуры.

А в Константиновке обстрелами повреждены 6 частных домов, школа, детсад и магазин.

Лиманская громада подверглась 10 обстрелам.

В Торецкой громаде, что в Бахмутском районе, изуродованы российскими снарядами еще 5 домов. В частности, 3 - в Щербиновке и 2 - в Торецке.

В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка, 3 частных дома и промышленное здание. В Северске разрушен дом, еще 2 повреждены.

Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты

Отмечается, что с линии фронта эвакуированы 106 человек, в том числе 19 детей.

По уточнению от нацполиции региона всего повреждены 34 гражданских объекта: 31 жилой дом, админздание, автомобиль, ЛЭП.

По Новогродовке российские войска ударили тремя ракетами "С-300" - ранили двух человек.

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Кроме того, по данным Нацполиции Донетчины, сегодня после полуночи россияне нанесли ракетные удары по Мирнограду, Селидовому и Константиновке.

Из-за этого повреждены частные дома, магазин, объекты социальной инфраструктуры, админздание, складские помещения и автомобили.

Предварительно - мирные жители не пострадали.