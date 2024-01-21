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Донеччина: окупанти завдали 11 ударів, поранені двоє людей

Київ • УНН

 • 47695 перегляди

Росіяни 11 разів обстріляли житлові квартали Донецька, поранивши двох людей і пошкодивши 55 житлових будинків та кілька інших будівель, у тому числі багатоповерхівку, дитячий садок, школу та адміністративну установу. Загалом 106 осіб, у тому числі 19 дітей, були евакуйовані з прифронтової зони.

Впродовж доби росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили 2 людей. Про ситуацію в регіоні станом на ранок розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За даними Філашкіна напередодні росіяни випустили 3 ракети по Новогродівці — пошкодили 55 приватних будинків, багатоповерхівку, дитсадок, школу і адмінбудівлю.

Селидове під удар окупантів потрапило двічі. Там  пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 8 приватних будинків, підприємство, 7 гаражів, 2 господарчі споруди, 2 нежитлові приміщення і ангар.

У Мирнограді росіяни поцілили в заклад культури.

А в Костянтинівці обстрілами пошкоджені 6 приватних будинків, школа, дитсадок і крамниця.

Лиманська громада зазнала 10 обстрілів.

У Торецькій громаді, що в Бахмутському районі, понівечені російськими снарядами ще 5 будинків. Зокрема, 3 – у Щербинівці і 2 – у Торецьку.

У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівку, 3 приватні будинки і промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

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Зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 106 осіб, у тому числі 19 дітей.

За уточненням від нацполіції регіону усього пошкоджені 34 цивільних об’єкти: 31 житловий будинок, адмінбудівля, автомобіль, ЛЕП.

По Новогродівці російські війська вдарили трьома ракетами "С-300" - поранили двох людей.

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Додатково

Крім того, за даними Нацполіції Донеччини, сьогодні після опівночі росіяни завдали ракетних ударів по Мирнограду, Селидовому й Костянтинівці.

Через зо та м пошкоджені приватні будинки, магазин, об’єкти соціальної інфраструктури, адмінбудівля, складські приміщення й автомобілі.

Попередньо – мирні мешканці не постраждали.

Тетяна Салганік

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