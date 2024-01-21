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Фітьо про захоплення Крохмального: Сили оборони перейшли на більш підготовлені рубежі

Фітьо про захоплення Крохмального: Сили оборони перейшли на більш підготовлені рубежі

Київ • УНН

 • 42507 перегляди

Захоплення росіянами села Крохмальне на Харківщині не становить загрози для інших підрозділів, запевняє підполковник Володимир Фітьо. Українські війська перейшли на більш підготовлені позиції, щоб запобігти подальшому вторгненню.

Захоплення росіянами села Крохмальне на Харківщині загроз для сусідніх підрозділів не несе. Українські військові перейшли з села на більш підготовлені рубежі. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Крохмальне – це був населений пункт де проживало 45 осіб до початку повномасштабної війни. Це п'ять будинків, мабуть, й ці п'ять будинків буди зруйновані російським агресором. Наша мета це вберегти життя українських захисників.

- сказав Фітьо.

Деталі

За його словами, українські захисники перейшли на більш підготовлені рубежі.

"Їхні позиції були переміщенні на  підготовленні до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, ворогу не дають просуватися далі. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що те, що відбулося – це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується", - розповів Фітьо.   

ISW: росія хоче подати масштабні навчання НАТО як провокацію 20.01.24, 14:00 • 30327 переглядiв

Контекст

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що згідно з геолокаційними зображеннями, опублікованими 20 січня, росіяни захопили Крохмальне, що знаходиться 20 км на північний захід від Сватового.

Зазначимо, що інститут вивчення війни 6 січня повідомляв, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська у найближчі тижні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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