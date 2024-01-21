Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине угроз для соседних подразделений не несет. Украинские военные перешли из села на более подготовленные рубежи. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Крахмальное - это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала полномасштабной войны. Это пять домов, видимо, и эти пять домов буди разрушены российским агрессором. Наша цель это уберечь жизни украинских защитников. - сказал Фитьо.

Детали

По его словам, украинские защитники перешли на более подготовленные рубежи.

"Их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону, врагу не дают продвигаться дальше. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. Я думаю, что то, что произошло - это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - рассказал Фитьо.

ISW: россия хочет подать масштабные учения НАТО как провокацию

Контекст

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что согласно геолокационным изображениям, опубликованным 20 января, россияне захватили Крохмальное, находящееся в 20 км к северо-западу от Сватово.

Отметим, что институт изучения войны 6 января сообщал, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска в ближайшие недели.