Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, по Новогродівці випустили три ракети
Київ • УНН
Російські війська 12 разів обстріляли населені пункти в Донецькій області, поранивши двох людей і завдавши значної шкоди житловим будинкам та інфраструктурі. 214 осіб, у тому числі 46 дітей, були евакуйовані.
Російські війська за минулу добу 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, по Новогродівці випустили три ракети, є поранені, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. (...) По Новогродівці росіяни випустили 3 ракети - поранили двох людей, пошкодили 33 приватних будинків та адмінбудівлю
З його слів, ситуація по області станом на ранок 20 січня така:
- Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Єлизаветівка.
- Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Неліпівки і Білої Гори.
- Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку і Щербинівці, 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і промислова споруда. У Сіверську знищено будинок, ще 3 пошкоджено.
"За 19 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини - у Новогродівці", - вказав Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 46 дітей, додав він.
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