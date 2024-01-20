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Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, по Новогродівці випустили три ракети

Київ • УНН

 • 29870 перегляди

Російські війська 12 разів обстріляли населені пункти в Донецькій області, поранивши двох людей і завдавши значної шкоди житловим будинкам та інфраструктурі. 214 осіб, у тому числі 46 дітей, були евакуйовані.

Російські війська за минулу добу 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, по Новогродівці випустили три ракети, є поранені, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. (...) По Новогродівці росіяни випустили 3 ракети - поранили двох людей, пошкодили 33 приватних будинків та адмінбудівлю

- написав Філашкін у Telegram.

З його слів, ситуація по області станом на ранок 20 січня така:

  • Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Єлизаветівка.
  •  Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Неліпівки і Білої Гори.
  • Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: по 2 у Торецьку і Щербинівці, 1 у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені приватний будинок і промислова споруда. У Сіверську знищено будинок, ще 3 пошкоджено.

"За 19 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини - у Новогродівці", - вказав Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 214 людей, у тому числі 46 дітей, додав він.

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Юлія Шрамко

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