Оккупанты 12 раз обстреляли Донецкую область, по Новогродовке выпустили три ракеты

Российские войска за минувшие сутки 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, по Новогродовке выпустили три ракеты, есть раненые, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. (...) По Новогродовке россияне выпустили 3 ракеты - ранили двух человек, повредили 33 частных дома и админздание - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, ситуация по области по состоянию на утро 20 января такая:

Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Елизаветовка.

Краматорский район. В Лиманской громаде поврежден дом в Ямполе, обстреляны Торское и Заречное. В Константиновской громаде под огнем окраины Нелиповки и Белой Горы.

Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены 5 домов: по 2 в Торецке и Щербиновке, 1 в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены частный дом и промышленное сооружение. В Северске уничтожен дом, еще 3 повреждены.



"За 19 января россияне ранили 2 жителей Донецкой области - в Новогродовке", - указал Филашкин.

С линии фронта эвакуированы 214 человек, в том числе 46 детей, добавил он.

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