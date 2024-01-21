"Прильоти" в Донецьку: є загиблі - росЗМІ

За даними росЗМІ Донецьк у неділю атакували безпілотники. Про прильоти повідомив призначений росіянами мер міста Олексій Кулемзін, пише УНН.

Ворожі снаряди впали в жвавому місці мікрорайону Текстильник, де розташовані торгові ряди, магазини. - написав Кулемзін у своєму телеграм-каналі.

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Він також повідомив, що в Куйбишевському районі на вулиці Ленкоранській безпілотник скинув боєприпас на ремонтну бригаду. Поранення дістав екскаваторник, екскаватор згорів.

За даними мера-колаборанта в донецькому мікрорайоні Текстильник загинули 8 осіб.

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Пізніше ватажок так званої "днр" Пушилін написав, що кількість загиблих зросла до 13, і ще 10 осіб дістали поранення.

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