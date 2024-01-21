"Прильоти" в Донецьку: є загиблі - росЗМІ
Київ • УНН
Унаслідок атак безпілотників у Донецьку, як повідомляють російські ЗМІ, загинули щонайменше 13 осіб і 10 дістали поранення, за словами лідера так званих "днр" Пушиліна. Метою безпілотників були жваві райони, включно з кварталом Текстильник і Ленкоранською вулицею.
За даними росЗМІ Донецьк у неділю атакували безпілотники. Про прильоти повідомив призначений росіянами мер міста Олексій Кулемзін, пише УНН.
Ворожі снаряди впали в жвавому місці мікрорайону Текстильник, де розташовані торгові ряди, магазини.
Деталі
Він також повідомив, що в Куйбишевському районі на вулиці Ленкоранській безпілотник скинув боєприпас на ремонтну бригаду. Поранення дістав екскаваторник, екскаватор згорів.
За даними мера-колаборанта в донецькому мікрорайоні Текстильник загинули 8 осіб.
Доповнення
Пізніше ватажок так званої "днр" Пушилін написав, що кількість загиблих зросла до 13, і ще 10 осіб дістали поранення.
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