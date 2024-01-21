"Прильоти" в Донецьку: місцеві жителі сумніваються, що місто атакували українські бпла

Жителі Донецька сумніваються в тому, що їхнє місто атакували українські бпла. Люди підозрюють що це був "самостріл". Про це пише УНН з посиланням на дані радника міського голови Маріуполя - Петра Андрющенка.

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Зазначається, що самі жителі сумніваються в тому, що удар по ринку здійснили сили ЗСУ. Кажуть, що це був "самостріл" (атака росіян по окупованому ними ж місту - ред.). Скрін діалогу з місцевого Донецького телеграм-каналу опублікував радник міського голови Маріуполя - Петро Андрющенко.

Згідно з даними пропагандистських ЗМІ кількість загиблих зросла до 25 осіб. Ще щонайменше два десятки людей поранені. Серед постраждалих і двоє дітей.

Нагадаємо

Раніше УНН писав з посиланням на росЗМІ, що Донецьк у неділю атакували безпілотники. За словами глави так званої "днр" Пушиліна, метою дронів були жваві райони, включно з ринком у районі Текстильника і Ленкоранською вулицею.