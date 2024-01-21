"Прильоти" в Донецьку: місцеві жителі сумніваються, що місто атакували українські бпла
Київ • УНН
За словами Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, жителі Донецька скептично ставляться до того, що їхнє місто атакували українські безпілотні літальні апарати, підозрюючи, що це була самопідривна атака. За наявними даними, внаслідок цієї атаки загинули 25 осіб і щонайменше два десятки зазнали поранення.
Жителі Донецька сумніваються в тому, що їхнє місто атакували українські бпла. Люди підозрюють що це був "самостріл". Про це пише УНН з посиланням на дані радника міського голови Маріуполя - Петра Андрющенка.
Деталі
Зазначається, що самі жителі сумніваються в тому, що удар по ринку здійснили сили ЗСУ. Кажуть, що це був "самостріл" (атака росіян по окупованому ними ж місту - ред.). Скрін діалогу з місцевого Донецького телеграм-каналу опублікував радник міського голови Маріуполя - Петро Андрющенко.
Згідно з даними пропагандистських ЗМІ кількість загиблих зросла до 25 осіб. Ще щонайменше два десятки людей поранені. Серед постраждалих і двоє дітей.
Нагадаємо
Раніше УНН писав з посиланням на росЗМІ, що Донецьк у неділю атакували безпілотники. За словами глави так званої "днр" Пушиліна, метою дронів були жваві райони, включно з ринком у районі Текстильника і Ленкоранською вулицею.