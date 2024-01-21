У рф цинічно вважають, що обстріл Донецька стане однією з тем засідання Радбезу ООН
Київ • УНН
Перший заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський очікує, що обстріл Донецька стане однією з центральних тем запрошеного рф на 22 січня засідання РБ ООН.
Перший заступник постпреда росії при ООН дмитро полянський цинічно заявив, що не сумнівається, що обстріл Донецька, нібито ЗСУ, стане однією з центральних тем запрошеного росією на 22 січня засідання РБ ООН, передає УНН.
Деталі
Полянський заявив, що не сумнівається, що обстріл Донецька стане однією з центральних тем запитаного росією на 22 січня засідання РБ ООН.
У рф цинічно стверджують, що нібито ЗСУ вдарили по ринку в Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька, де загинуло 25 осіб.
Про таку кількість жертв повідомив ватажок так званої "днр" пушилін.
Ще 17 січня росія запросила на 22 січня засідання Ради Безпеки ООН щодо постачання західної зброї в Україну. Участь у засіданні візьме міністр закордонних справ росії сергій лавров.
Доповнення
Раніше УНН писав з посиланням на росЗМІ, що Донецьк у неділю атакували безпілотники. За словами глави так званої "днр" пушиліна, метою дронів були жваві райони, включно з ринком у районі Текстильника і Ленкоранською вулицею.
Зазначимо, що росія постійно обстрілює українські міста, зокрема, Донецьку область. росіяни не раз завдавали ударів по містах і звинувачували в цьому Україну.
Так, за словами Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, жителі Донецька сумніваються в тому, що їхнє місто атакували українські бпла. Люди підозрюють, що це був "самостріл".