В рф сообщили о пожаре в районе рязанской ГРЭС: что известно

В сети сообщили о пожаре в районе рязанской ГРЭС в россии, местное издание со ссылкой на источник пишет, что "нарушение технологического процесса повлекло появление пара в районе рязанской ГРЭС", а пожара на предприятии якобы не было, как и взрывов, пишет УНН.

Детали

В районе рязанской ГРЭС заметили дым, о чем в частности сообщил Telegram-канал "Типичная Рязань". Возгорание заметили во вторник, 27 августа. По словам очевидцев, сначала они слышали "хлопок".

"Нарушение технологического процесса повлекло появление пара в районе рязанской ГРЭС", - пишет местное издание RZN.info со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По его словам, пожара на предприятии не было. После ремонта один из энергоблоков не запустился, поэтому повалил пар", - указывает издание.

"Никаких взрывов не было, пострадавших и повреждений нет. Предприятие работает в штатном режиме", - заявил источник.

При этом российский телеграм-канал "Baza" также выступил с отрицанием информации о пожаре на ГРЭС в рязанской области рф, указывая, что "по данным "Базы", это фейк", но называя совсем другую причину инцидента, тоже со ссылкой на источник: "По словам источников, опубликованное в сети видео было снято вчера, когда рядом с ГРЭС горела сухая трава. Дым сняли на фоне станции".

"Наши корреспонденты сообщают иную от официальной версию", - отметил при этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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