В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ

В ростовской области рф после атаки дронов на новочеркасскую ГРЭС в ночь на 25 марта поврежден один из ее энергоблоков. Об этом УНН передает со ссылкой на ASTRA

Как выяснила ASTRA, ДРЭС атаковали все 11 БПЛА, о сбитии которых утром отчитались в минобороны рф.

После атаки два энергоблока электростанции отключились, один из неработающих энергоблоков (восьмой) поврежден. Пострадавших нет.

Ранее УНН сообщал, что вспыхнул пожар на российской электростанции в ростовской области.