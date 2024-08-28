У рф повідомили про пожежу у районі рязанської ДРЕС: що відомо
Київ • УНН
У рф повідомили про пожежу у районі рязанської ДРЕС.
У мережі повідомили про пожежу у районі рязанської ДРЕС у росії, місцеве видання з посиланням на джерело пише, що "порушення технологічного процесу спричинило появу пари в районі рязанської ГРЕС", а пожежі на підприємстві нібито не було, як і вибухів, пише УНН.
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У районі рязанської ГРЕС помітили дим, про що зокрема повідомив Telegram-канал "Типова Рязань". Загоряння помітили у вівторок, 27 серпня. За словами очевидців, спочатку вони чули "хлопок".
"Порушення технологічного процесу спричинило появу пари в районі рязанської ГРЕС", - пише місцеве видання RZN.info з посиланням на джерело в силових структурах.
"За його словами, пожежі на підприємстві не було. Після ремонту один із енергоблоків не запустився, тому повалила пара", - вказує видання.
"Жодних вибухів не було, постраждалих і пошкоджень немає. Підприємство працює у штатному режимі", - заявило джерело.
При цьому російський телеграм-канал "Baza" також виступив із запереченням інформації про пожежу на ДРЕС у рязанській області рф, вказуючи, що "за даними "Бази", це фейк", але називаючи зовсім іншу причину інциденту, теж з посиланням на джерело: "За словами джерел, опубліковане в мережі відео було знято вчора, коли поряд із ДРЕС горіла суха трава. Дим зняли на тлі станції".
"Наші кореспонденти повідомляють іншу від офіційної версію", - зазначив при цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
У росії після атаки БПЛА на новочеркаську ДРЕС пошкоджено один із її енергоблоків - росЗМІ 25.03.24, 09:17 • 30168 переглядiв