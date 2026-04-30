Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков отреагировал на вероятность использования Азербайджана в качестве площадки для мирных переговоров с Украиной и подчеркнул - об этом пока речь не идет, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Речи о том, чтобы использовать Азербайджан как площадку для переговоров по украинскому урегулированию, пока нет", - так песков прокомментировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева использовать страну как площадку для переговоров.

Президент Зеленский на пресс-конференции с Алиевым заявил о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане, если россия будет готова к дипломатии. Украина ценит роль партнеров в медиации и упомянула переговоры в Турции и Швейцарии.

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более 1,5 часов.

Стороны более часа обсуждали перемирие на день победы. Трамп заявил о близости соглашения для решения военного конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин был готов заключить сделку уже давно, но "некоторые люди" ему помешали.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить у команды президента США Дональда Трампа после его переговоров с главой кремля детали российского предложения о тишине.