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Техника

В рф импортный бензин застрял в мурманском порту из-за споров о цене — СМИ

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Импортное топливо из Индии и Марокко не поступило на рынок рф из-за разногласий в цене. Нефтяные компании требуют более высокую цену, чем внутренняя биржевая.

В рф импортный бензин застрял в мурманском порту из-за споров о цене — СМИ

Завезённый в россию импортный бензин пока не поступил на внутренний рынок из-за спора о цене. Об этом сообщает ИнфоТЭК со ссылкой на три источника в отрасли, передаёт УНН.

Детали

Как пишет Astra, топливо, в частности из Индии и Марокко, остаётся на танкерах в Мурманске: нефтяные компании хотят продавать его значительно дороже российских внутренних цен из-за высокой стоимости доставки.

Импортёры предлагают продавать АИ-92 примерно по 110–150 тыс. рублей за тонну, тогда как внутренняя биржевая цена на 13 августа составляла 77,6 тыс. рублей. По оценке источников, такая разница связана с высокой стоимостью доставки топлива из Индии в российскую Арктику.

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Петербургская биржа ещё 29 июля создала базис для торговли импортным бензином на станции Кола в Мурманской области, однако ни одной сделки пока не состоялось. Регуляторы требуют продавать импортное топливо по внутренним ценам, но нефтяники считают такую схему невыгодной из-за логистических расходов.

По данным Bloomberg, 5 августа Россия получила первую партию индийского бензина объёмом 42 тыс. тонн. Речь идёт о продукции индийской Nayara Energy, в которой 49,13% принадлежит "Роснефти". Источники ИнфоТЭК уточняют, что импортный бензин в россию завезли несколько крупных нефтяных компаний, не называя объёмов.

В середине июля российские нефтяные компании попросили индийских контрагентов увеличить поставки топлива.

Антонина Туманова

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