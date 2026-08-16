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У рф імпортний бензин застряг у мурманському порту через суперечки про ціну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Імпортне паливо з Індії та Марокко не надійшло на ринок рф через розбіжності в ціні. Нафтові компанії вимагають вищу ціну, ніж внутрішня біржова.

У рф імпортний бензин застряг у мурманському порту через суперечки про ціну - ЗМІ

Завезений до росії імпортний бензин поки не надійшов на внутрішній ринок через суперечку про ціну. Про це повідомляє ІнфоТЕК із посиланням на три джерела в галузі, передає УНН.

Деталі

Як пише Astra, паливо, зокрема з Індії та Марокко, залишається на танкерах у Мурманську: нафтові компанії хочуть продавати його значно дорожче за російські внутрішні ціни через високу вартість доставки.

Імпортери пропонують продавати АІ-92 приблизно по 110-150 тис. рублів за тонну, тоді як внутрішня біржова ціна на 13 серпня становила 77,6 тис. рублів. За оцінкою джерел, така різниця пов'язана з високою вартістю доставки палива з Індії до російської Арктики.

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Петербурзька біржа ще 29 липня створила базис для торгівлі імпортним бензином на станції Кола в Мурманській області, проте жодної угоди поки що не відбулося. Регулятори вимагають продавати імпортне паливо за внутрішніми цінами, але нафтовики вважають таку схему невигідною через логістичні витрати.

За даними Bloomberg, 5 серпня росія отримала першу партію індійського бензину обсягом 42 тис. тонн. Йдеться про продукцію індійської Nayara Energy, в якій 49,13% належить "Роснафті". Джерела ІнфоТЕК уточнюють, що імпортний бензин до росії завезли кілька великих нафтових компаній, не називаючи обсягів.

У середині липня російські нафтові компанії попросили індійських контрагентів збільшити постачання палива.

Антоніна Туманова

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