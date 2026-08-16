У рф імпортний бензин застряг у мурманському порту через суперечки про ціну - ЗМІ
Київ • УНН
Імпортне паливо з Індії та Марокко не надійшло на ринок рф через розбіжності в ціні. Нафтові компанії вимагають вищу ціну, ніж внутрішня біржова.
Завезений до росії імпортний бензин поки не надійшов на внутрішній ринок через суперечку про ціну. Про це повідомляє ІнфоТЕК із посиланням на три джерела в галузі, передає УНН.
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Як пише Astra, паливо, зокрема з Індії та Марокко, залишається на танкерах у Мурманську: нафтові компанії хочуть продавати його значно дорожче за російські внутрішні ціни через високу вартість доставки.
Імпортери пропонують продавати АІ-92 приблизно по 110-150 тис. рублів за тонну, тоді як внутрішня біржова ціна на 13 серпня становила 77,6 тис. рублів. За оцінкою джерел, така різниця пов'язана з високою вартістю доставки палива з Індії до російської Арктики.
росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по нафтопереробних заводах12.08.26, 07:58 • 4188 переглядiв
Петербурзька біржа ще 29 липня створила базис для торгівлі імпортним бензином на станції Кола в Мурманській області, проте жодної угоди поки що не відбулося. Регулятори вимагають продавати імпортне паливо за внутрішніми цінами, але нафтовики вважають таку схему невигідною через логістичні витрати.
За даними Bloomberg, 5 серпня росія отримала першу партію індійського бензину обсягом 42 тис. тонн. Йдеться про продукцію індійської Nayara Energy, в якій 49,13% належить "Роснафті". Джерела ІнфоТЕК уточнюють, що імпортний бензин до росії завезли кілька великих нафтових компаній, не називаючи обсягів.
У середині липня російські нафтові компанії попросили індійських контрагентів збільшити постачання палива.