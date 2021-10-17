В результате всплеска насилия в индийском Кашмире число погибших достигло 28
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По меньшей мере 28 человек, включая девять гражданских лиц, были застрелены за последние две недели. Они стали жертвами смертоносного восстановления продолжающегося уже три десятилетия восстания в регионе с мусульманским большинством, на которое также претендует Пакистан - Кашмире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
По словам генерального инспектора полиции Виджая Кумара, в субботу были убиты двое боевиков из повстанческой группировки “Фронт сопротивления” (ФС) за пределами главного города Сринагара.
Один из них был главным командиром повстанцев Умер Муштак Хандан, добавил Кумар.
Несколько часов спустя боевики застрелили уличного торговца и рабочего из других районов Кашмира, сообщила полиция.
Двое солдат также погибли в “ожесточенной перестрелке” недалеко от крайне милитаризованной линии разграничения между индийским и пакистанским Кашмиром, говорится в заявлении военных.
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Они принимали участие в недельной охоте на повстанцев, в ходе которого уже были убиты семь военнослужащих в пограничном лесном районе Мендхар.
“Фронт сопротивления” взял на себя ответственность за семь предыдущих убийств, в том числе трех мужчин-индусов и одной женщины.
Дополнение
Более 1 тысячи человек, подозреваемых в связях с запрещенными религиозными и боевыми группировками, были задержаны в рамках расследования убийств мирных жителей, сообщил AFP в субботу офицер полиции.
Индия, Пакистан, Кашмир
Кашмир разделен между Индией и Пакистаном с момента вступления независимости в 1947 году, а восстание, вспыхнувшее в 1989 году, унесла десятки тысяч жизней.
Напряженность вновь возросла после того, как в августе 2019 года индийское правительство аннулировало полуавтономию Кашмира и передал его под прямое управление Нью-Дели.
Правительство заявило, что принял эти меры, чтобы принести мир и процветание в неспокойный регион.
Однако главный мусульманский священнослужитель Кашмира Мирвайз Умер Фарук, который уже более двух лет находится под домашним арестом, в субботнем заявлении предупредил, что “систематическое подавление” толкает многих кашмирских молодых людей в подполье.