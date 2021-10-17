В результате всплеска насилия в индийском Кашмире число погибших достигло 28

КИЕВ. 17 октября. УНН. По меньшей мере 28 человек, включая девять гражданских лиц, были застрелены за последние две недели. Они стали жертвами смертоносного восстановления продолжающегося уже три десятилетия восстания в регионе с мусульманским большинством, на которое также претендует Пакистан - Кашмире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.