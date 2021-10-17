В результаті сплеску насильства в індійському Кашмірі число загиблих сягнуло 28

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Щонайменше 28 людей, включаючи дев'ять цивільних осіб, були застрелені за останні два тижні. Вони стали жертвами смертоносного відновлення триваючого вже три десятиліття повстання в регіоні з мусульманською більшістю, на яке також претендує Пакистан - Кашмірі. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

Деталі

За словами генерального інспектора поліції Віджая Кумара, в суботу було вбито двох бойовиків з повстанського угрупування “Фронт опору” (ФО) за межами головного міста Срінагара.

Один з них був головним командиром повстанців Умер Муштак Хандан, додав Кумар.

Кілька годин по тому бойовики застрелили вуличного торговця і робочого з інших районів Кашміру, повідомила поліція.

Двоє солдатів також загинули в “запеклій перестрілці” недалеко від вкрай мілітаризованої лінії розмежування між індійським і пакистанським Кашміром, йдеться в заяві військових.

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Вони брали участь у тижневому полюванні на повстанців, в ході якого вже були вбиті сім військовослужбовців в прикордонному лісовому районі Мендхар.

“Фронт опору” взяв на себе відповідальність за сім попередніх вбивств, в тому числі трьох чоловіків-індусів і однієї жінки.

Доповнення

Понад 1 тисяч осіб, підозрюваних у зв’язках із забороненими релігійними і бойовими угрупованнями, були затримані в рамках розслідування вбивств мирних жителів, повідомив AFP в суботу офіцер поліції.

Індія, Пакистан, Кашмір

Кашмір розділений між Індією і Пакистаном з моменту набуття ними незалежності в 1947 році, а повстання, що спалахнуло в 1989 році, забрала десятки тисяч життів.

Напруженість знову зросла після того, як в серпні 2019 року індійський уряд анулював напівавтономю Кашміру і передав його під пряме управління Нью-Делі.

Уряд заявив, що прийняв ці заходи, щоб принести мир і процвітання в неспокійний регіон.

Однак головний мусульманський священнослужитель Кашміру Мірвайз Умер Фарук, який вже понад два роки знаходиться під домашнім арештом, в суботній заяві попередив, що “систематичне пригнічення” штовхає багатьох кашмірських молодих людей в підпіллі.

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