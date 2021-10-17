В результаті сплеску насильства в індійському Кашмірі число загиблих сягнуло 28

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Щонайменше 28 людей, включаючи дев'ять цивільних осіб, були застрелені за останні два тижні. Вони стали жертвами смертоносного відновлення триваючого вже три десятиліття повстання в регіоні з мусульманською більшістю, на яке також претендує Пакистан - Кашмірі. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.