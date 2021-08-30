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ЗМІ: виведення військ з Афганістану активізувало терористів у індійському Кашмірі

ЗМІ: виведення військ з Афганістану активізувало терористів у індійському Кашмірі

Київ • УНН

 • 18268 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Терористи активізувалися в індійській союзній території Джамму і Кашмір на півночі країни з початком виведення американських військ з Афганістану. Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV з посиланням на джерела в індійських спецслужбах, спроби здійснення терористичних атак фіксуються останнім часом регулярно, пише УНН.

Деталі

“Кожен день протягом останнього місяця повідомляється або про напад із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на сили безпеки, або про напади на політичних лідерів”, — сказало телеканалу високопоставлене джерело.

За його даними, у кашмірську долину проникли принаймні шість груп терористів, які планують атаки на важливі цілі. Рівень насильства в Джамму і Кашмірі значно виріс за останній місяць. Джерело телеканалу також зазначило, що близько 300 терористів знову зібралися в таборах на суміжній території. “Ми також напоготові і готові”, — сказав співрозмовник NDTV.

За його словами, спецслужби Індії уважно відстежують інформацію у соціальних мережах. Після захоплення Кабула бойовиками радикального руху “Талібан” два тижні тому в соціальних мережах в Кашмірі з’являються привітання на адресу талібів. “Нещодавно широку популярність в Джамму і Кашмірі отримало відео, яке стало вірусним. У цьому відео якісь хлопці, які перебралися в Афганістан, щоб воювати разом з „Талібаном“, тепер повернулися до окупованого Пакистаном Кашміру. Відео демонструє, що їх вітають як героїв”, — зазначило джерело.

Контекст

14 квітня президент США Джо Байден оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані. Після цього рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над країною і 15 серпня без бою увійшов у Кабул. Багато держав евакуюють з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

Територія Кашміру залишається предметом суперечки між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент у Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від країни. Нью-Делі звинувачує сусідній Пакистан у підтримці екстремістів, Ісламабад відкидає ці звинувачення.

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