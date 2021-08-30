ЗМІ: виведення військ з Афганістану активізувало терористів у індійському Кашмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Терористи активізувалися в індійській союзній території Джамму і Кашмір на півночі країни з початком виведення американських військ з Афганістану. Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV з посиланням на джерела в індійських спецслужбах, спроби здійснення терористичних атак фіксуються останнім часом регулярно, пише УНН.
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“Кожен день протягом останнього місяця повідомляється або про напад із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на сили безпеки, або про напади на політичних лідерів”, — сказало телеканалу високопоставлене джерело.
За його даними, у кашмірську долину проникли принаймні шість груп терористів, які планують атаки на важливі цілі. Рівень насильства в Джамму і Кашмірі значно виріс за останній місяць. Джерело телеканалу також зазначило, що близько 300 терористів знову зібралися в таборах на суміжній території. “Ми також напоготові і готові”, — сказав співрозмовник NDTV.
За його словами, спецслужби Індії уважно відстежують інформацію у соціальних мережах. Після захоплення Кабула бойовиками радикального руху “Талібан” два тижні тому в соціальних мережах в Кашмірі з’являються привітання на адресу талібів. “Нещодавно широку популярність в Джамму і Кашмірі отримало відео, яке стало вірусним. У цьому відео якісь хлопці, які перебралися в Афганістан, щоб воювати разом з „Талібаном“, тепер повернулися до окупованого Пакистаном Кашміру. Відео демонструє, що їх вітають як героїв”, — зазначило джерело.
Контекст
14 квітня президент США Джо Байден оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані. Після цього рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над країною і 15 серпня без бою увійшов у Кабул. Багато держав евакуюють з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.
Територія Кашміру залишається предметом суперечки між Індією і Пакистаном з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент у Кашмірі немає державного кордону: його територію розділяє лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, які виступають за відділення від країни. Нью-Делі звинувачує сусідній Пакистан у підтримці екстремістів, Ісламабад відкидає ці звинувачення.