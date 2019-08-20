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Пакистан хоче оскаржити в Міжнародному суді рішення Індії щодо Кашміру

Пакистан хоче оскаржити в Міжнародному суді рішення Індії щодо Кашміру

Київ • УНН

 • 12363 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Пакистан заявляє, що буде оскаржувати в Міжнародному суді рішення Індії про скасування спеціального статусу підконтрольної Делі частини спірного регіону Кашмір. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші 20 серпня заявив телеканалу ARY News, що рішення про передачу справи до вищого суду ООН, що базується в Гаазі, “ухвалили після розгляду всіх правових аспектів” дій Індії.

Два з трьох збройних конфліктів, які сталися між Пакистаном та Індією з моменту набуття незалежності від Великої Британії 1947 року, стосувалися контролю над Кашміром.

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Відносини двох країн загострилися, коли 5 серпня індійський уряд оголосив про намір скасувати особливий статус підконтрольної Індії частині спірного регіону Кашмір, направив туди тисячі військових і зупинив телефонний та інтернет-зв’язок у регіоні.

Пакистан засудив цей крок і назвав його порушенням резолюції ООН. Влада Пакистану вважає, що цей крок, який супроводжувався діями сил безпеки і запровадженням комендантських годин, загрожує міжнародному миру та може призвести до етнічних чисток і геноциду в регіоні, де більшість складають мусульмани.

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На тлі протестів у Кашмірі індійський уряд заявив 13 серпня, що “поетапно” полегшує режим у Гімалайському регіоні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп закликали Індію і Пакистан вести діалог і проявити стриманість.

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