Індія готова обговорювати з Ісламабадом тільки підконтрольний Пакистану Кашмір
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що якщо Нью-Делі і буде вести двосторонні переговори з Ісламабадом з проблеми спірного Кашміру, то це будуть переговори не про підконтрольний Індії Джамму і Кашмір, а про територію, що знаходиться під пакистанським контролем з 1947 року. Відповідну заяву міністр зробив у неділю, виступаючи з промовою в штаті Хар’яна, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал NDTV.
“Якщо переговори з Пакистаном і вестимуться, то тепер це будуть переговори про окупований Пакистаном Кашмір” — цитує Сінгха телеканал NDTV. Він також підтвердив позицію уряду країни, згідно з якою, перш ніж почнуться переговори, Ісламабад повинен припинити “підтримку терористів в Кашмірі”.
Відносини Індії і Пакистану останнім часом загострилися, після того як індійський уряд 5 серпня ліквідував штат Джамму і Кашмір і створив в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат) Джамму і Кашмір і Ладакх. З цією метою парламент затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Ісламабад різко засудив таке рішення.
Варто додати, що одночасно з цим, прем’єр Пакистану закликає світ оцінити ризики через володінням Індією ядерною зброєю.