Индия готова обсуждать с Исламабадом только подконтрольный Пакистану Кашмир
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что если Нью-Дели и будет вести двусторонние переговоры с Исламабадом по проблеме спорного Кашмира, то это будут переговоры не о подконтрольном Индии Джамму и Кашмире, а о территории, находящейся под пакистанским контролем с 1947 года. Соответствующее заявление министр сделал в воскресенье, выступая с речью в штате Харьяна, передает УНН со ссылкой на местный телеканал NDTV.
“Если переговоры с Пакистаном и будут вестись, то теперь это будут переговоры об оккупированном Пакистаном Кашмире” — цитирует Сингха телеканал NDTV. Он также подтвердил позицию правительства страны, согласно которой, прежде чем начнутся переговоры, Исламабад должен прекратить “поддержку террористов в Кашмире”.
Отношения Индии и Пакистана в последнее время обострились, после того как индийское правительство 5 августа упразднило штат Джамму и Кашмир и создало в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.
Стоит добавить, что одновременно с этим, премьер Пакистана призывает мир оценить риски из-за владением Индией ядерным оружием.