Индия готова обсуждать с Исламабадом только подконтрольный Пакистану Кашмир

“Если переговоры с Пакистаном и будут вестись, то теперь это будут переговоры об оккупированном Пакистаном Кашмире” — цитирует Сингха телеканал NDTV. Он также подтвердил позицию правительства страны, согласно которой, прежде чем начнутся переговоры, Исламабад должен прекратить “поддержку террористов в Кашмире”.

Отношения Индии и Пакистана в последнее время обострились, после того как индийское правительство 5 августа упразднило штат Джамму и Кашмир и создало в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

Стоит добавить, что одновременно с этим, премьер Пакистана призывает мир оценить риски из-за владением Индией ядерным оружием.