Индия готова обсуждать с Исламабадом только подконтрольный Пакистану Кашмир

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44941 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119433 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130115 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121267 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125372 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128192 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152908 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150967 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140827 просмотра

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Индия готова обсуждать с Исламабадом только подконтрольный Пакистану Кашмир

Индия готова обсуждать с Исламабадом только подконтрольный Пакистану Кашмир

Киев  •  УНН

 • 11816 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что если Нью-Дели и будет вести двусторонние переговоры с Исламабадом по проблеме спорного Кашмира, то это будут переговоры не о подконтрольном Индии Джамму и Кашмире, а о территории, находящейся под пакистанским контролем с 1947 года. Соответствующее заявление министр сделал в воскресенье, выступая с речью в штате Харьяна, передает УНН со ссылкой на местный телеканал NDTV.

“Если переговоры с Пакистаном и будут вестись, то теперь это будут переговоры об оккупированном Пакистаном Кашмире” — цитирует Сингха телеканал NDTV. Он также подтвердил позицию правительства страны, согласно которой, прежде чем начнутся переговоры, Исламабад должен прекратить “поддержку террористов в Кашмире”.

Отношения Индии и Пакистана в последнее время обострились, после того как индийское правительство 5 августа упразднило штат Джамму и Кашмир и создало в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

Стоит добавить, что одновременно с этим, премьер Пакистана призывает мир оценить риски из-за владением Индией ядерным оружием.

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