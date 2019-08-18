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Прем'єр Пакистану закликає світ оцінити ризики через володінням Індією ядерною зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан закликав світову спільноту оцінити, наскільки безпечним є ядерний арсенал Індії. Ця заява прозвучала після того, як 16 серпня індійський міністр оборони Раджантх Сінгх вказав, що Нью-Делі розглядатиме можливість застосування ядерної зброї, виходячи з майбутніх обставин, інформує УНН з посиланням на Twitter політика.

“Світ повинен серйозно оцінити надійність і безпеку ядерного арсеналу Індії, який знаходиться в руках фашистського і расистського уряду (Нарендри) Моді, — написав у неділю Хан на своїй сторінці в Twitter. — Це питання носить не тільки регіональний, але й міжнародний характер”.

Пакистанський прем’єр також зазначив, що влада Індії, яка дотримується “індуїстської націоналістичної ідеології”, в тому числі правляча партія “Бхаратія джаната парті”, “становлять небезпеку” не тільки для 9 млн жителів індійської частини Кашміру, але також “для Пакистану, національних меншин в Індії і всієї держави, створеної на основі ідей (політичної династії) Неру-Ганді”.

Заява Сінгха з’явилася на тлі загострення відносин Індії з Пакистаном, викликаного рішенням Нью-Делі від 5 серпня ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат). З цією метою парламент затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Ісламабад різко засудив таке рішення.

The World must also seriously consider the safety & security of India's nuclear arsenal in the control of the fascist, racist Hindu Supremacist Modi Govt. This is an issue that impacts not just the region but the world.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019

Як повідомляв УНН, на кордоні Пакистану і Індії відбулася запекла перестрілка.

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