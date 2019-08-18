Прем'єр Пакистану закликає світ оцінити ризики через володінням Індією ядерною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан закликав світову спільноту оцінити, наскільки безпечним є ядерний арсенал Індії. Ця заява прозвучала після того, як 16 серпня індійський міністр оборони Раджантх Сінгх вказав, що Нью-Делі розглядатиме можливість застосування ядерної зброї, виходячи з майбутніх обставин, інформує УНН з посиланням на Twitter політика.
“Світ повинен серйозно оцінити надійність і безпеку ядерного арсеналу Індії, який знаходиться в руках фашистського і расистського уряду (Нарендри) Моді, — написав у неділю Хан на своїй сторінці в Twitter. — Це питання носить не тільки регіональний, але й міжнародний характер”.
Пакистанський прем’єр також зазначив, що влада Індії, яка дотримується “індуїстської націоналістичної ідеології”, в тому числі правляча партія “Бхаратія джаната парті”, “становлять небезпеку” не тільки для 9 млн жителів індійської частини Кашміру, але також “для Пакистану, національних меншин в Індії і всієї держави, створеної на основі ідей (політичної династії) Неру-Ганді”.
Заява Сінгха з’явилася на тлі загострення відносин Індії з Пакистаном, викликаного рішенням Нью-Делі від 5 серпня ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат). З цією метою парламент затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Ісламабад різко засудив таке рішення.
The World must also seriously consider the safety & security of India's nuclear arsenal in the control of the fascist, racist Hindu Supremacist Modi Govt. This is an issue that impacts not just the region but the world.— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019
Як повідомляв УНН, на кордоні Пакистану і Індії відбулася запекла перестрілка.