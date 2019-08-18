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Премьер Пакистана призывает мир оценить риски из-за владением Индией ядерным оружием

Киев  •  УНН

 • 8495 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии. Это заявление прозвучало после того, как 16 августа индийский министр обороны Раджантх Сингх указал, что Нью-Дели будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия, исходя из будущих обстоятельств, информирует УНН со ссылкой на Twitter политика.

“Мир должен серьезно оценить надежность и безопасность ядерного арсенала Индии, который находится в руках фашистского и расистского правительства (Нарендры) Моди, — написал в воскресенье Хан на своей странице в Twitter. — Этот вопрос носит не только региональный, но и международный характер”.

Пакистанский премьер также отметил, что власти Индии, придерживающиеся “индуистской националистической идеологии”, в том числе правящая партия “Бхаратия джаната парти”, “представляют опасность” не только для 9 млн жителей индийской части Кашмира, но также “для Пакистана, национальных меньшинств в Индии и всего государства, созданного на основе идей (политической династии) Неру-Ганди”.

Заявление Сингха появилось на фоне обострения отношений Индии с Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели от 5 августа упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

The World must also seriously consider the safety & security of India’s nuclear arsenal in the control of the fascist, racist Hindu Supremacist Modi Govt. This is an issue that impacts not just the region but the world.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019

Как сообщал УНН, на границе Пакистана и Индии состоялась ожесточенная перестрелка.

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