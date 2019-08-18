Премьер Пакистана призывает мир оценить риски из-за владением Индией ядерным оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии. Это заявление прозвучало после того, как 16 августа индийский министр обороны Раджантх Сингх указал, что Нью-Дели будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия, исходя из будущих обстоятельств, информирует УНН со ссылкой на Twitter политика.
“Мир должен серьезно оценить надежность и безопасность ядерного арсенала Индии, который находится в руках фашистского и расистского правительства (Нарендры) Моди, — написал в воскресенье Хан на своей странице в Twitter. — Этот вопрос носит не только региональный, но и международный характер”.
Пакистанский премьер также отметил, что власти Индии, придерживающиеся “индуистской националистической идеологии”, в том числе правящая партия “Бхаратия джаната парти”, “представляют опасность” не только для 9 млн жителей индийской части Кашмира, но также “для Пакистана, национальных меньшинств в Индии и всего государства, созданного на основе идей (политической династии) Неру-Ганди”.
Заявление Сингха появилось на фоне обострения отношений Индии с Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели от 5 августа упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.
The World must also seriously consider the safety & security of India’s nuclear arsenal in the control of the fascist, racist Hindu Supremacist Modi Govt. This is an issue that impacts not just the region but the world.— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019
Как сообщал УНН, на границе Пакистана и Индии состоялась ожесточенная перестрелка.