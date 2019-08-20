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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 121741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132256 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122770 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пакистан хочет обжаловать в Международном суде решение Индии по Кашмиру

Пакистан хочет обжаловать в Международном суде решение Индии по Кашмиру

Киев  •  УНН

 • 12363 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Пакистан заявил, что планирует обжаловать в Международном суде решение Индии об отмене специального статуса подконтрольной Дели части спорного региона Кашмир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши 20 августа заявил телеканалу ARY News, что решение о передаче дела в высший суд ООН, что базируется в Гааге, “приняли после рассмотрения всех правовых аспектов” действий Индии.

Два из трех вооруженных конфликтов, которые произошли между Пакистаном и Индией с момента приобретения независимости от Великобритании 1947 году касались контроля над Кашмиром.

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Отношения двух стран обострились, когда 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонный и интернет-связь в регионе.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Власти Пакистана считает, что этот шаг, который сопровождался действиями сил безопасности и введением комендантского часа, угрожает международному миру и может привести к этническим чисткам и геноциду в регионе, где большинство составляют мусульмане.

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На фоне протестов в Кашмире индийское правительство заявил 13 августа, что “поэтапно” облегчает режим в Гималайском регионе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп призвали Индию и Пакистан вести диалог и проявить сдержанность.

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