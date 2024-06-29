В Заречном Донецкой области россияне убили трех человек, в Торском в результате обстрелов ранен человек. Также в Нью-Йорке ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

3 человека погибли и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины. В Лиманской громаде под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой громады ранены 2 человека, еще 1 человек ранен в Кураховке - сообщил Филашкин.

Напомним

В пределах суток в Донецкой области из-за агрессии захватчиков погибло 4 человека и 6 получили ранения.