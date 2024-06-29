Внаслідок ранкових обстрілів Донеччини загинуло троє людей та ще четверо поранено - ОВА
Київ • УНН
Три людини загинули і четверо отримали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів у Донецькій області, зокрема Зарічного, Торського, Нью-Йорка та Курахівки.
У Зарічному на Донеччині росіяни вбили трьох людей, у Торському внаслідок обстрілів поранено людину. Також у Нью-Йорку поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
3 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини. У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці
Нагадаємо
У межах доби на Донеччині через агресію загарбників загинуло 4 людей і 6 отримали поранення.