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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате террористических атак на Днепропетровщине были повреждены инфраструктура, здания, магазины и автомобили

В результате террористических атак на Днепропетровщине были повреждены инфраструктура, здания, магазины и автомобили

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 05:17  •  1715 просмотра

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Пятиэтажный дом, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры были повреждены в Днепропетровской области в результате террористических атак оккупантов с использованием беспилотников-камикадзе на Никополь.

На Днепропетровщине из-за террористических атак оккупантов были повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вчера вечером армия террористов несколько раз атаковала дронами-камикадже Никополь Днепропетровской области.

Следовательно, в результате данной агрессии повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Днепропетровская область: уничтожен вражеский дрон-разведчик4 июля 2024, 10:00 • 19924 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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