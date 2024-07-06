В результате террористических атак на Днепропетровщине были повреждены инфраструктура, здания, магазины и автомобили
Киев • УНН
Пятиэтажный дом, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры были повреждены в Днепропетровской области в результате террористических атак оккупантов с использованием беспилотников-камикадзе на Никополь.
На Днепропетровщине из-за террористических атак оккупантов были повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вчера вечером армия террористов несколько раз атаковала дронами-камикадже Никополь Днепропетровской области.
Следовательно, в результате данной агрессии повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Днепропетровская область: уничтожен вражеский дрон-разведчик4 июля 2024, 10:00 • 19924 просмотра