Воздушное командование "Восток" Вооруженных сил Украины уничтожило вражеский разведывательный беспилотник, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Воины воздушного командования "Восток" уничтожили вражеский дрон-разведчик. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"ВК "Восток" уничтожили вражеский дрон-разведчик", - сообщил Лысак в Telegram.
Ранее
ВС ВСУ сообщали о работе ПВО по вражескому разведывательному БПЛА в Днепропетровской области. А перед этим о возможной работе ПВО по вражескому разведывательному БПЛА на Запорожье.