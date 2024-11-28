В результате сильного снегопада в столице Южной Кореи погибли четыре человека

В столице Южной Кореи, Сеуле, выпал сильный снег, из-за которого погибли четыре человека, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации от СМИ, один человек погиб и двое получили ранения на поле для гольфа после того, как на них обрушилась переполненная снегом сетка. Еще один человек погиб в результате подобного падения защитной палатки на автостоянке.

Также сообщается о смерти по меньшей мере еще двух граждан в результате дорожно-транспортных происшествий на трассах в восточных частях столицы. Полиция сообщила, что 11 человек получили ранения в среду вечером в результате столкновения 53 автомобилей на шоссе в центральном городе Вонджу в провинции Канвон.

Напомним

В Сеуле выпало 20 см снега - больше всего с 1907 года для ноября. Непогода привела к гибели двух человек, отмене рейсов и обесточиванию тысяч домов.