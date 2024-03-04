В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр
Киев • УНН
Во время российской атаки на Одессу 2 марта погиб врач-педиатр.
В результате террористической атаки России на Одессу 2 марта погибла Анна Алексеевна Чебан, которая много лет проработала врачом-педиатром в детской городской поликлинике № 2. Об этом сообщают городские власти. передает УНН.
Детали
"Искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Анны Алексеевны и всем, кто потерял близких в результате российской агрессии", - говорится в сообщении.
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В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек.
Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы3 марта 2024, 20:27 • 25004 просмотра
В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр
Во время российской атаки на Одессу 2 марта погиб врач-педиатр.
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