Унаслідок російської атаки на Одесу загинула лікарка-педіатр
Київ • УНН
Під час російської атаки на Одесу 2 березня загинув лікар-педіатр.
Унаслідок терористичної атаки Росії на Одесу 2 березня загинула Ганна Олексіївна Чебан, яка багато років пропрацювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці № 2. Про це повідомляє міська влада. передає УНН.
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"Щирі співчуття рідним, друзям та колегам Ганни Олексіївни та всім, хто втратив близьких внаслідок російської агресії", - йдеться у повідомленні.
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