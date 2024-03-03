Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про неповагу до мирних угод – МЗС Литви
Київ • УНН
Росія продемонструвала неповагу до мирних угод, вбивши 5 дітей, які спали під час удару безпілотника по житловому будинку в Одесі, заявив міністр закордонних справ Литви.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що вчорашнім ударом по багатоповерхівці в Одесі Росія заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод. Про це він написав у своїх соцмережах, передає УНН.
Деталі
Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят уві сні, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх. Повинні бути серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність
Раніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що в Одесі внаслідок вчорашнього удару БПЛА по багатоповерхівці загинули 12 осіб, зокрема 5 дітей.
В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи: внаслідок удару рф загинули 12 людей03.03.24, 20:50 • 36194 перегляди