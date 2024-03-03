Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы
Киев • УНН
Россия продемонстрировала неуважение к мирным соглашениям, убив 5 детей, которые спали во время удара беспилотника по жилому дому в Одессе, заявил министр иностранных дел Литвы.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вчерашним ударом по многоэтажке в Одессе Россия заявляет о явном неуважении к любым мирным соглашениям. Об этом он написал в своих соцсетях, передает УНН.
Детали
Это абсолютно возмутительное убийство. Сознательно убивая младенцев во сне, Россия демонстрирует явное пренебрежение к любым мирным соглашениям, как прошлых, так и будущих. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не длительная безнаказанность
Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в Одессе в результате вчерашнего удара БПЛА по многоэтажке погибли 12 человек, в том числе 5 детей.
В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек3 марта 2024, 18:50 • 22664 просмотра
Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы
Россия продемонстрировала неуважение к мирным соглашениям, убив 5 детей, которые спали во время удара беспилотника по жилому дому в Одессе, заявил министр иностранных дел Литвы.
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