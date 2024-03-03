Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  170097 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  223001 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  196726 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  224183 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  239153 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  191223 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  170416 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  164337 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  176809 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172932 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 20:27  •  5697 просмотра

Read in English

Россия продемонстрировала неуважение к мирным соглашениям, убив 5 детей, которые спали во время удара беспилотника по жилому дому в Одессе, заявил министр иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вчерашним ударом по многоэтажке в Одессе Россия заявляет о явном неуважении к любым мирным соглашениям. Об этом он написал в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

Это абсолютно возмутительное убийство. Сознательно убивая младенцев во сне, Россия демонстрирует явное пренебрежение к любым мирным соглашениям, как прошлых, так и будущих. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не длительная безнаказанность

министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в Одессе в результате вчерашнего удара БПЛА по многоэтажке погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек3 марта 2024, 18:50 • 22664 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про неповагу до мирних угод – МЗС Литви
By killing babies in their sleep, Russia shows disrespect for peace agreements - Lithuanian Foreign Ministry
Новости по теме

Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

Россия продемонстрировала неуважение к мирным соглашениям, убив 5 детей, которые спали во время удара беспилотника по жилому дому в Одессе, заявил министр иностранных дел Литвы.

Война •   •  5697 просмотра
Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

Иран заявил о казни агента Моссада

Иран казнил израильского агента Моссада, обвиненного в причастности к нападению на иранский завод по производству боеприпасов в прошлом году.

Новости Мира •   •  5883 просмотра
Иран заявил о казни агента Моссада

Зеленский: мы прошли зиму, энерготеррор России не сработал

Украина пережила зиму без отключений электроэнергии, несмотря на энергетические атаки России, и Зеленский заявил, что Украина сбила 7 российских самолетов на этой неделе и 15 с февраля, продолжая восстанавливать морскую безопасность и экспорт.

Война •   •  11362 просмотра
Зеленский: мы прошли зиму, энерготеррор России не сработал

Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа

Палестинцы возле гуманитарного конвоя ООН в Газе погибли в давке, а не в результате израильского удара, согласно предварительному израильскому военному расследованию.

Война •   •  14855 просмотра
Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа

Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.

Политика •   •  15430 просмотра
Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области военные уничтожили вражескую ракету.

Война •   •  22590 просмотра
Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

Спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.

Война •   •  22664 просмотра
В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Кировоградскую область.

Война •   •  31711 просмотра
На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы

Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Великобритания предоставит кредитный лимит в размере до 250 миллионов фунтов для украинского бизнеса.

Экономика •   •  28690 просмотра
Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит дальнейшую поддержку Украины с министром обороны США Ллойдом Остином во время его визита в Вашингтон 3-6 марта.

Политика •   •  28923 просмотра
Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины