Убивая младенцев во сне, РФ заявляет о неуважении к мирным соглашениям - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вчерашним ударом по многоэтажке в Одессе Россия заявляет о явном неуважении к любым мирным соглашениям. Об этом он написал в своих соцсетях, передает УНН.

Детали

Это абсолютно возмутительное убийство. Сознательно убивая младенцев во сне, Россия демонстрирует явное пренебрежение к любым мирным соглашениям, как прошлых, так и будущих. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не длительная безнаказанность министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Ранее Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в Одессе в результате вчерашнего удара БПЛА по многоэтажке погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек