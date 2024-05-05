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В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов
По меньшей мере 5 человек получили ранения в результате российской атаки на жилой район Харькова.
За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк
За прошедшую неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили более 8000 российских оккупантов, 96 танков, 188 боевых бронированных машин, 264 артиллерийские системы и 7 реактивных систем залпового огня.
Оккупанты вывозят на лом остатки авдеевского коксохимического завода
Россияне грабят металлолом с разрушенного коксохимического завода в захваченной Авдеевке и вывозят его в Мариупольский порт с целью наживы.
Украинские спортсменки завоевали первую в истории командную медаль на Кубке мира по фехтованию
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Гонконге, став первой в истории украинской командой на соревнованиях такого уровня.
В НАТО рассматривают варианты, при которых войска Альянса вмешаются в войну в Украине - СМИ
НАТО признает два варианта прямого вмешательства в войну Украины с Россией: прорыв на северо-западной границе Украины с созданием коридора в Беларусь или военная провокация против стран Балтии, Польши или Молдовы, которая может проверить реакцию Запада во время выборов.
На Пасху россияне атаковали Харьков: по меньшей мере два человека ранены
На Пасху россияне атаковали центральный жилой район Харькова, ранив, по словам мэра Игоря Терехова, по меньшей мере двух человек.
Ночью россияне атаковали Харьков "шахедами": повреждены 80 домов, ранены 6 гражданских
В результате ночной атаки беспилотника-камикадзе в Харькове было повреждено 50 частных и 30 многоквартирных домов, ранены 6 гражданских лиц, в том числе ребенок, и разбито 1000 окон.
В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ
Военная операция ЕС в Красном море сталкивается с проблемами из-за недостаточного количества сил: только 3 фрегата не в состоянии надежно защитить торговые суда от нападений хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе.
Демченко: блокировка движения для грузовиков на границе с Польшей не осуществляется ни на одном из направлений
На украинско-польской границе нет блокировки движения грузовиков в обоих направлениях, и пересечение границы грузовиками происходит интенсивно, причем очереди уменьшаются в последние дни.
Ягоды и их польза для здоровья
Ягоды обладают многочисленными преимуществами для здоровья благодаря богатому содержанию питательных веществ.