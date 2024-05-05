В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов

Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова: сообщается, что под атакой центральная часть города, район жилой застройки. Об этом передает мэр города Игорь Терехов, сообщает УНН.

Удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Увеличивается количество раненых. Сейчас их уже пятеро - сообщил Терехов.

Мэр города Харьков уточнил впоследствии, что также речь идет о попадании в частный дом, где обнаружены двое пострадавших.

Напомним,

УНН передавал, что в Пасху россияне нанесли удар по Харькову. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.