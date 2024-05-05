Внаслідок російського удару по Харкову щонайменше 5 людей постраждало - Терехов
Київ • УНН
Щонайменше 5 людей отримали поранення в результаті російської атаки на житловий район Харкова.
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова: повідомляється, що під атакой центральна частина міста, район житлової забудови. Про це передає мер міста Ігор Терехов, повідомляє УНН.
Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро
Мер міста Харків уточнив згодом, що також йдеться про потрапляння у приватний будинок, де виявлено двоє постраждалих.
Нагадаємо
УНН передавав, що у Великдень росіяни завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей.